Calcio serie B, il Perugia perde il derby e i tifosi cercano il confronto con la squadra

Il Perugia viene ancora sconfitto nel derby con la Ternana e i tifosi, seppur in maniera molto civile, iniziano a farsi sentire. L'1-0 del Liberati con cui la formazione rossoverde si è imposta sugli uomini di Castori ha ricacciato i biancorossi al quart'ultimo posto, in piena zona playout, ha fatto scattare l'allarme, soprattutto per una reazione che dopo il gol della vittoria firmato Partipilo non si è vista. Una quindicina di supporters, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, si è radunata all'esterno del cancello di ingresso dello spogliatoio dello stadio Curi per attendere il pullman della squadra di ritorno da Terni e richiedere con quest'ultima un confronto.

A prestarsi, sempre secondo quanto è stato possibile accertare, sarebbe stato unicamente il direttore sportivo Marco Giannitti, che ancora una volta ci ha messo la faccia ed ha fornito ai presenti le spiegazioni del caso. I tifosi dal canto loro hanno chiesto, in maniera civile e pacata, maggiore impegno in vista delle prossime partite, prima tra tutte quella contro il Pisa in programma il 1° ottobre, subito dopo la sosta. Occasione in cui, salvo clamorosi ribaltoni, ci sarà alla guida ancora Fabrizio Castori.

GRIFONI SUBITO IN CAMPO - Malgrado lo stop al campionato per le nazionali il tecnico richiamerà tutti al lavoro già nella mattinata di domani, presumibilmente per far svolgere ai giocatori il classico lavoro di scarico post gara. Il programma della settimana invece è ancora da stabilire.