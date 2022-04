I risultati finali del sabato in Serie D, Eccellenza e Promozione

Sette le gare in programma oggi negli anticipi che hanno visto le formazioni umbre scendere in campo nelle diverse categorie. In Serie D, il Rieti supera il Trestina in piena zona Cesarini, con il Poggibonsi a calare il poker in casa del Tiferno. Vittoria esterna del Sansepolcro in Eccellenza, mentre nel girone A di Promozione frenano Ventinella e Pontevecchio. Ecco tutti i risultato del pomeriggio.

SERIE D:

Rieti-Trestina 2-1: 12' pt (rig.) Tortolano (R), 7' st Barbarossa (T), 46' st Attili (R)

Tiferno-Poggibonsi 1-4: 29' pt Motti (P), 41' pt e 1' st Poggesi (P), 43' st D'Urso (T), 46' st Renzi (P)

ECCELLENZA:

Fortitudo Assisi Subasio-Vivi Altotevere Sansepolcro 1-3: 1' pt Mariotti (S), 33' pt (rig.) Croce (S), 38' pt Libonatti (A), 13' st (rig.) S. Braccini (A)

PROMOZIONE:

girone A:

Pierantonio-Pietralunghese 0-0

Pontevecchio-Piccione 0-0

Ventinella-Pievese 1-1: 43' pt Bonomini (P), 29' st (rig.) Pinazza (V)

girone B:

Amerina-Montecastello Vibio 2-0: 6' pt Paoletti, 21' st Tavoloni