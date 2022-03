I risultati finali degli anticipi in Serie D, Eccellenza e Promozione

Sabato da dimenticare per le formazioni umbre impegnate nel girone E di Serie D. Perdono tutte nella 25esima giornata di campionato, con Foligno e Trestina che rimediano anche delle sonore sconfitte in trasferta. Non approfittano del fattore campo neanche Cascina e Tiferno. In Eccellenza, l'Ellera compie un balzo in zona playoff grazie al tris rifilati all'Angelana mentre in Promozione vince il Marra San Feliciano e pareggio nello scontro diretto salvezza tra Amc '98 e Superga '48. Ecco tutti i risultati degli anticipi di oggi.

SERIE D, girone E:

Cannara-Lornano Badesse 0-2: 4' pt Manganelli, 12' st Cecconi

Pro Livorno-Montespaccato 0-1: 18' pt Maurizi

Arezzo-Sangiovannese 1-1: 24' st Akammadu (S), 39' st Van Der Velden (A)

Flaminia-Cascina 1-0: 30' st Barduani

Pianese-Trestina 4-0: 42' pt e 9' st Convitto, 15' st Marino, 40' st Tascini

San Donato Tavarnelle-Foligno 5-0: 30' pt Marzierli, 31' pt Russo, 42' pt Brenna, 6' st Marzierli, 41' st Zini

Tiferno-Follonica Gavorrano 0-2: 13' pt Mugelli, 35' pt Tiganj

ECCELLENZA:

Angelana-Ellera 0-3: 19' pt Polidori, 43' pt Ubaldi, 24' st Polidori

PROMOZIONE:

girone A: Marra San Feliciano-Mantignana 1-0: 30' st Corradini

girone B: Amc '98-Superga '48 1-1: 20' pt Lilli (A), 35' pt Proietti (S)