I risultati finali degli anticipi in Eccellenza e Promozione

Tre partite e tre vittorie in trasferta negli anticipi di Eccellenza e Promozione. Bartolucci segna nella ripresa e regala la prima vittoria al ritorno in panchina di Santececca, con il Lama che espugna il campo del Bastia. Un rigore di Pici consegna la vittoria alla San Marco Juventina sul campo della Tiberis Macchie mentre cade in casa il Campitello colpito dall'Athletic Club Bastia. Ecco tutti i risultati di oggi.

ECCELLENZA: Bastia - Lama 0-1: 14' st Bartolucci

PROMOZIONE:

girone A: Tiberis Macchie - San Marco Juventina 0-1: 14' pt (rig.) Pici

girone B: Campitello - Athletic Club Bastia 1.3: 11' pt e 34' pt Haruna (B), 25' st Lombardi (B), 42' st Soli (C)