I risultati delle gare del sabato in Eccellenza e Promozione

Sabato di anticipi in Eccellenza e Promozione. La C4 supera il Ventinella, mentre il Clitunno fa sei gol in casa della Superga. Vittorie anche per Padule San Marco e Pietralunghese. Ecco i risultati del pomeriggio

ECCELLENZA:

C4 - Ventinella 2-1: 11' pt Piantoni (C), 16' st Scappini (V), 30' st (rig.) Valori (C)

PROMOZIONE:

Girone A:

Gualdo Casacastalda - Pietralunghese 0-1: 43' pt Ceppodomo

Padule San Marco - Grifo Sigillo 3-1: 15' pt (rig.) Vispi (P), 25' st Bellucci (P), 2' st Biscontini (P), 6' st Pascolini (S)

Girone B:

Superga '48-Clitunno 1-6: 23' pt, 43' pt e 2' st Gjinaj, 41' pt M. Capitani (S), 20' st e 46' st D. Sabatini, 35' st Conti