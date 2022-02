I risultati del sabato in Serie D, Eccellenza e Promozione

Quattro le gare in programma negli anticipi dei vari campionati dilettantistici. Nel derby di Serie D tra il TRestina e il Tiferno, al gol nel primo tempo di Barbarossa rispondono gli ospiti nella ripresa che con Tersini strappano un punto su un campo difficile. In Eccellenza, Nestor a forza cinque contro un Gualdo Casacastalda sempre più in zona playout. Due le partite in Promozione. Nel girone A vince la Pontevecchio sull'Arna, mentre nel girone B vittoria di misura del Guardea sul Montefranco. Ecco tutti i risultati degli anticipi di oggi.

SERIE D, Trestina-Tiferno 1-1: 33' pt Barbarossa (TR), 37' st Tersini (TI)

ECCELLENZA, Nestor - Gualdo Casacastalda 5-0: 28' pt D'Ambrosio, 35' pt Faraghini, 40' pt (rig.) Giabbecucci, 16' st Fastellini, 26' st Sisani

PROMOZIONE:

girone A, Pontevecchio - Arna 3-1: 47' pt (rig.) Depretis (P), 6' st Passeri (P), 28' st Pernoj (A), 38' st Trequattrini (P)

girone B, Guardea - Montefranco 1-0: 22' pt Floccari