I risultati dei tre anticipi in Eccellenza e Promozione

Tre vittorie nei tre anticipi di giornata tra Eccellenza e Promozione. La Narnese vince sulla Ducato Spoleto grazie alle reti di Bagnato e Zhar e si riporta momentaneamente in seconda posizione. Vince anche il Tavernelle, che con Cacciamano espugna il campo del Castello riportandosi a tre lunghezze di distanza dal Ventinella capolista. Colpo nel girone B di Promozione per la Romeo Menti sul Campitello. I padroni di casa, trascinati dalla rete di Lucidi, prendono tre punti vitali per la salvezza entrando in zona playout. Ecco i risultati del pomeriggio.

ECCELLENZA:

Narnese-Ducato Spoleto 2-0: 15' pt Bagnato, 46' st Zhar

PROMOZIONE:

girone A, Fc Castello-Tavernelle 0-1: 15' pt Cacciamano

girone B, Romeo Menti-Campitello 1-0: 12' st Lucidi