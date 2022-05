I risultati dei playout in Eccellenza e Promozione

Altri verdetti giunti oggi pomeriggio per quanto riguarda la lotta salvezza. In Eccellenza, poker dell'Angelana a Bastia che condanna i padroni di casa alla retrocessione. In Promozione, invece, sono andate in archivio le semifinali.

Nel girone A, San Marco Juventina e Mantignana MonteMalbe in finale mentre Arna e Tiberis Macchie retrocedono in Prima Categoria. Nel girone B, finale playout tra Amc '98 e Romeo Menti con Petrignano e Julia Spello in Prima Categoria. Ecco tutti i risultati.

ECCELLENZA:

Bastia-Angelana 2-4: 33' pt Bengala (A), 43' pt Confessore (A), 48' pt Mennini (B), 33' st (aut.) Buini (A), 43' st e 48' st Ravanelli (A)

PROMOZIONE:

GIRONE A:

Arna-San Marco Juventina 0-1: 45' st Ndayaje (SM)

Mantignana MonteMalbe-Tiberis Macchie 2-1: 2' pt Ameti (T), 41' pt Radi (M), 44' pt Meattelli (M)

GIRONE B:

Petrignano-Romeo Menti 2-3: 16' pt e 44' pt F. Listini (P), 19' pt e 31' st Liurni (R), 12' st Nuccioni (R)

Amc 98-Julia Spello 2-1: 29' pt Carissimi (A), 45' pt Cassetti (A), 2' st Brunelli (S)