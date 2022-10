I risultati degli anticipi del sabato in Eccellenza e Promozione

Sono andati in scena oggi pomeriggio tre anticipi nei due campionati di Eccellenza e Promozione. Il Foligno al fotonfinish strappa il pareggio nel derby con la Narnese, così come finisce in pareggio la partita tra Amerina e Bastia. Vince il Castel del Piano sul Piccione.

ECCELLENZA:

Narnese-Foligno 1-1: 3' pt Perotti (N), 49' st Currieri (F)

PROMOZIONE:

Girone A: Castel del Piano-Piccione 2-1: 8' pt Malocaj (P), 34' st Depretis rig. (C), 41' st Costantini (C)

Girone B: Amerina-Bastia 1-1: 9' pt Del Prete (B), 40' st (rig.) Serafini (A)