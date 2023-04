Calcio serie B, Spal - Perugia 1-1 | I protagonisti della partita

Tanta rabbia e tanta delusione nello spogliatoio del Perugia dopo un 1-1 che di certo gli riserverà un finale thriller. I biancorossi si sono ritrovati e avrebbero senza ombra di dubbio meritato la posta piena, ma alla fine hanno rischiato anche di perdere. Quando si mancano certe occasioni, Di Serio su tutti (l'attaccante contro il Cagliari non ci sarà perchè squalificato) è facile incorrere in giornate come queste, specie un campionato tra i più difficili degli ultimi anni.

Non ha perso la voglia di combattere il tecnico Fabrizio Castori: "Abbiamo creato tantissime occasioni, è evidente che si meritava di vincere. Abbiamo preso gol su episodio casuale. Meno male poi che abbiamo evitato la beffa". Gli episodi non sono certo girati a favore, ancora una volta: "Da rivedere il fallo su Di Serio, che non era assolutamente simulazione, e quello su Casasola. Come piangono loro piangiamo pure noi". Da cosa si riparte? "Dalla prestazione e dalla convinzione che bisogna assolutamente insistere. La B è un campionato talmente difficile, ci sono squadre che sono delle corazzate ma si può vincere o perdere con tutti. Oggi abbiamo preso un punto contro una Spal che non mi sembrava allo sbando".

Molto contrariato dal risultato anche il centrocampista Simone Santoro: "Qualche rimpianto c'è perchè abbiamo fatto una grande partita. Gli episodi non ci stanno dando a favore, ma dobbiamo ripartire dalla prestazione. I punti ora iniziano a pesare tantissimo". Chiusura con un messaggio all'ambiente: "I tifosi sono importantissimi. Il Curi dovrà essere una bolgia per aiutarci a uscire da questa situazione".