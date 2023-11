Coppa Italia serie C, Rimini - Perugia: i protagonisti della partita

Il Perugia esce dalla Coppa Italia perdendo di misura a Rimini e giocandosela nel limite delle proprie possibilità. Il tecnico Francesco Baldini nel dopo gara commenta: "Abbiamo lasciato a casa alcuni ragazzi per permettergli di recuperare. Sono stati impiegati diversi giovani e sono soddisfatto della prestazione. Abbiamo visto che Souarè, centrale difensivo 2004, può fare parte di questa squadra. Abbiamo messo dentro Lomangino, attaccante del 2006 che ha un futuro assicurato, abbiamo fatto giocare il 2005 Giunti a centrocampo, fatto fare un tempo a Iannoni. La prestazione l’abbiamo fatta, abbiamo preso gol in avvio mentre cercavamo di fare gol, i ragazzi hanno fatto quello che gli ho chiesto, la partita l’abbiamo gestita noi e il Rimini ci ha attaccato in ripartenza. C’è rammarico per essere usciti, non mi piace perdere mai, nemmeno quando gioco a carte con mio padre, ma della squadra messa in campo stasera sono soddisfatto, ci sono tante cose positive da cui ripartire e relative proprio ai giovani". Era stato tuttavia il 2-2 del campionato a lasciare del rammarico: "Avevo visto il miglior quarto d'ora da quando sono questa panchina, il Rimini era in grande difficoltà e poi Raimondi è stato bravo a risistemare i suoi". L'occasione è stata propizia per rincontrare Troise, suo ex compagno a Napoli: "Ho ricontrato Emanuele molto volentieri. E' un ragazzo molto preparato che sta facendo la gavetta che ho fatto io. Tra virgolette me lo sono cresciuto, quando ero capitano, lui era un ragazzino, gentile ed educato, ma era già un giocatore importante". La proverbiale mancanza di cattiveria in zona gol torna d'attualità: "C’è la volontà di costruire sempre l’azione, non siamo squadra che gioca sulle seconde palle, non buttiamo via i palloni e non ci possiamo snaturare. Abbiamo palleggiatori, dobbiamo lavorare per attaccare meglio l’area e continueremo a farlo. La mancanza di un vero bomber da area là davanti si fa sentire, in ogni caso Lomangino ha fisico ma non ci sono capitati grossi palloni". Sui singoli: "Lisi si è mosso bene, per Ricci abbiamo continuato la crescita nel minutaggio. Sarei voluto andare avanti per dare spazio a chi gioca meno, domani ci ritroviamo a chi ha giocato stasera farà defaticante". Si spera nel recupero di Angella: "Vediamo se riusciamo ad aggregarlo al gruppo domani, fino ad oggi non si è allenato con la squadra". Ora il derby: "Ad Ancona abbiamo mancato l'occasione di accorciare la classifica, ci aspetta ora un Gubbio tosto guidato da un allenatore altrettanto tosto. Vedremo di che pasta siamo fatti".

Buona la prestazione del difensore Raul Morichelli. E parla subito delle sue condizioni: "Ottime, sono reduce da un problemino ma ora sono pronto per giocare". Il centrale romano ha giocato in coppia con Souarè: "Come mi sono trovato? Bene. La partita è ben altra cosa rispetto all'allenamento, siamo tutti giovani che si impegnano e poi le cose arrivano". Sul gol di Capanni: "E' stato bravo a procurarsi lo spazio, poi una deviazione fortunosa lo ha aiutato. Resta il rammarico per l’eliminazione. Vero è che l’obiettivo è il campionato ma la Coppa aiuta a stare in partita. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, abbiamo fatto noi la partita per larghi tratti e ci è mancato giusto il gol. Sono contento della prestazione mia, della squadra e dei più giovani". Morichelli ha parlato poi della scelta di vestire la maglia biancorossa: "Avevo la necessità di tornare in Italia e ho colto al volo questa opportunità. L’ambiente è bello, importante, abbiamo responsabilità e pressioni ma il gruppo è fantastico e quelli che hanno più esperienza ti aiutano tantissimo". In caso di assenza di Angella probabile tocchi a lui anche domenica: "Sono prontissimo, ho fatto tutto il necessario per recuperare. Veniamo da una sconfitta e abbiamo tutta la voglia del mondo di vincere e segnare".