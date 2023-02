Calcio serie B, Pisa - Perugia 2-1 | I protagonisti della partita

Una sconfitta amarissima, di quelle che rischiano davvero di fare molto male. Il Perugia, malgrado l'uomo in più, non riesce a gestire il vantaggio e si vede rimontare da un Pisa di gran lunga più battagliero. A preoccupare sono inoltre le squalifiche e gli infortuni, che in questo periodo non sembrano davvero dare tregua.

Fabrizio Castori, tecnico del biancorossi, forse per la prima volta teme risvolti negativi: "Abbiamo sbagliato ad andare ad esultare sotto la loro curva, contribuendo a rendere un ambiente ancora più infuocato di quanto lo fossi già. Nel secondo tempo non abbiamo approcciato con l’aggressività del primo. Oltretutto ne usciamo con le ossa rotte, Dell’Orco temo sia una cosa seria, mi auguro di sbagliare, in più avremo tre squalificati. E’ stata una serataccia da tutti i punti di vista". La prestazione non poteva non essere condizionata dalle numerose assenze: "Piangere non giova a nessuno. Per carità, vorrei averli tutti, ma ritengo si potesse fare risultato lo stesso.Io per coerenza gli assenti non li piango mai. Se eravamo appagati? No, la partita era infuocata e in bilico, c’è stato un finale di primo tempo incandescente che ha creato i presupposti per tenere alta la tensione. Abbiamo peccato qui, creando i presupposti per la loro rimonta. Poi sul loro secondo gol c’è poco da analizzare. Bisogna essere oggettivi, per fare risultato qui bisogna essere carichi, invece siamo scivolati".

Non poco rammarico anche nelle parole del centrocampista Paolo Bartolomei: "Se nella ripresa siamo rimasti negli spogliatoi. E' vero. Nel primo tempo li abbiamo un po’ subiti in avvio ma poi ci siamo compattati, nel secondo dovevamo andare ancora più alti ad aggredirli e invece siamo rimasti bassi e abbiamo subito quel gol che ci ha tagliato le gambe. Ora dobbiamo ricompattarci subito e pensare a mercoledì". Una parziale difesa a Casasola per l'esultanza: "Non ho visto bene ma non credo che volesse mancare di rispetto a qualcuno. La loro tifoseria l'ha presa male. Non dovevamo innervosire la partita, li abbiamo un po’ svegliati e nel secondo tempo l’abbiamo pagata".