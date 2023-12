Calcio serie C, il Perugia si impantana e Baldini si dice "deluso solo dal risultato"

Il Perugia non riesce a battere la Vis Pesaro e vede le battistrada allontanarsi sempre di più. La cosa fa esplodere il malcontento dei tifosi che al triplice fischio non le hanno mandate a dire. Francesco Baldini cerca di ostentare più possibile serenità: "Deluso della prestazione? No, ma del risultato. Eravamo in totale dominio fino al loro pareggio poi ci siamo smarriti perché i ragazzi hanno una gran voglia di vincere. Ci hanno messo in difficoltà i centimetri dei loro attaccanti che fanno la differenza. Era dura andarli a prendere". Sotto accusa l'approccio nella ripresa: "Ci hanno pareggiato nel nostro momento migliore. Abbiamo commesso un errore che solitamente non commettiamo. Certe reazioni sono figlie del voler vincere una partita e dello sconforto del momento". Sull'andamento della gara ha influito almeno in parte il cambio forzato di Iannoni: "Non riusciva più a scattare. Dobbiamo valutare in questi giorni. Di certo non lo avrei mai tolto. Torrasi è stato scelto perché pensavo si potesse continuare a giocare a calcio". Il futuro appare più nebuloso: "Chiederò concentrazione massima nelle prossime due gare. Manderò in campo chi è più carico. Se possiamo rimontare 12 punti. Assolutamente sì. Siamo consapevoli che dovremo accelerare e fare un girone di ritorno incredibile ma non è certo impossibile"

Fiducioso in una possibile risalita anche Alessandro Seghetti: "Personalmente è andata bene ma si vince e si perde tutti insieme. Dobbiamo lavorare ed essere più concentrati. Non è mancato nulla. Non abbiamo trovato il terzo gol ma abbiamo creato molto. Tutte le partite sono difficili ma se continuiamo così i risultati arriveranno".