Calcio serie C, Perugia - Virtus Entella: le parole dei protagonisti

Ha tutt'altro sapore rispetto ad un anno fa l'anniversario della scomparsa . In quella circostanza il Cittadella vinse 2-0 senza faticare troppo, questa volta i biancorossi hanno esibito grande cuore e determinazione contro una Virtus Entella che la sua partita se l'è giocata. Il 2-1 ai danni della squadra ligure vale la terza piazza in classifica, cosa non certo scontata.

Il tecnico Francesco Baldini è soddisfatto e ne ha ben donde: "Quando vinci soffrendo il gruppo si compatta ancora di più. Cudrig e Seghetti? Volevo cercare di mettere in campo gente veloce, che attaccasse lo spazio. Questa vittoria viene dopo tre partite in una settimana. Sapevamo che saremmo calati un po 'nella ripresa. La mia fiducia è verso tutta la rosa. Per domani ho dato mezza giornata libera, poi la messa di Curi, molto importante per noi". Il motivo del calo è il seguente: "Dopo il secondo gol ci è venuto il braccino. Questa è una squadra giovane e ci può stare, ma la partita è stata ben gestita. Dovevamo scendere in campo con la cattiveria di vincere la partita e i ragazzi mi hanno accontentato". L'impronta dell'allenatore si vede: "È un gruppo intelligente e di lavoratori che ha voglia di fare un percorso importante. Questo lo scorso anno a Vicenza non sono riuscito a crearlo. Dobbiamo continuare a martellare e a stare sul pezzo". Per Seghetti, malgrado un impiego non sempre continuo come in diversi si aspettano, è la seconda rete consecutiva al Curi: "Non potevo permettermi di mandarlo fuori giri. Ho cercato di gestirlo nel modo migliore". Difesa ancora sugli scudi: "Vulikic è migliorato tantissimo. Non sapeva colpire di testa ma ora, grazie ai consigli di Claiton, lo sa fare. Per quanto riguarda Angella invece sapevo che poteva tornare un giocatore importante. Gli ho ridato la fascia perché è fondamentale dentro e fuori dal campo, si è rimesso a lavorare come un venticinquenne". Lavoro importante infine per i centrocampisti: "Ho chiesto alle mezzali di scalare sui terzini. Iannoni e Giunti lo hanno fatto bene".

Il difensore Stipe Vulikic continua a farsi largo a suon di grandi prestazioni: "Sono cresciuto molto e sono contento di giocare. Mi piace questo tipo di calcio che noi facciamo. Sono però consapevole che c'e molto da migliorare". Sul suo compagno di reparto Angella: "E' molto importante giocare con lui perché mi aiuta molto". Sul risultato finale: "Questa è una vittoria molto importante perché abbiamo dimostrato di essere un gruppo forte e anche quando soffriamo riusciamo a vincere. Lavoriamo forte ogni settimana. Non dovevamo abbassare il ritmo dopo il secondo gol".