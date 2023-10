Calcio serie C, Perugia - Torres: i protagonisti della partita

La parola sconfitta continua a non essere presente nel vocabolario del Perugia. Almeno fino ad oggi. Dopo il vantaggio della Torres c'è stata una sorta di ribellione da parte dei biancorossi, che poi hanno costruito maggiori presupposti addirittura per portare a casa il risultato pieno.

Il tecnico Francesco Baldini non può che accogliere di buon grado il verdetto del campo: "Pareggio giusto? Penso di sì. Abbiamo spinto tanto e sapevamo che tipo di squadra affrontavamo, ben costruita e dai meccanismi ben oliati. Le scelte? Bisogna ragionare sui 16 che vanno in campo. Qualcuno avrebbe bisogno di rifiatare ma bisogna recuperare energie in breve". Spazio per un rammarico: "Non riuscire a giocare non mi piace, vorrei sempre tenere il pallino del gioco ma bisogna tenere conto degli avversari. I cambi? Li avevo decisi prima del gol subito perchè avevo la sensazione che si potesse vincere. ma non ho fatto in tempo". Sulla differenza tra le due squadre: "Sicuramente il tempo. Loro si conoscono bene e lavorano con lo stesso allenatore, per quanto riguarda noi ci sono state tante difficoltà prima di tutto legate a dove eravamo e al fatto che c'era gente da convincere a rimanere qua, ma i ragazzi sono stati bravi. Mancano sette mesi alla fine del campionato e sono un'eternità. Questa squadra non vuole perdere e si vede". Sul futuro: "Potevamo accorciare questa classifica ma possono cambiare tante cose. Dobbiamo continuare a mettere dei mattoncini". Determinante l'ingresso di Ricci: "Metterlo tra le linee in questo momento che non è al top poteva risultare importante. E così è stato".

A siglare il pari è stato Alessandro Seghetti, al suo primo gol da professionista. Una giornata che non dimenticherà facilmente: "Non potevo aspettarmi di meglio, è stato importante segnare e sono molto felice". Sul gol: "C'è stata una grande palla di Ricci, sono stato sfortunato a cadere ma mi sono rialzato e ho tirato subito". E ora cosa fare?: "Lavorare sempre perché prima o poi arriverà il posto da titolare". La Torres? "Grandissima squadra ma anche noi lo siamo". Promesse? "Nessuna. Devo continuare così". Chiusura con una dedica: "A mio padre".