Calcio serie B, Perugia - Ternana 3-0 | I protagonisti della partita

Verrebbe da dire era ora. Ci sono voluti sette lunghi anni affinchè il popolo biancorosso tornasse a gioire e lo ha fatto nel modo in cui tutti avrebbero messo la firma alla vigilia, vale a dire con una vittoria di larghe proporzioni.

Tutti felici dunque, ma il tecnico Fabrizio Castori, che ha visto il Perugia uscire nuovamente dalla zona pericolo, resta con i piedi per terra. Inizia a parlare della scelta di Capezzi e Luperini dal 1': "Voglio che in tutti gli allenamenti si vada mille sennò non si raccoglie molto. È un dogma per me. Poi anche ci sono scelte di natura tattica perché loro hanno giocatori importanti come Falletti e Partipilo che gente quali Santoro e Capezzi potevano contrastare correndo all'indietro. Sapevo inoltre che la posizione di Palumbo poteva crearci qualche problema". Un girone fa si registrava l'esonero: "Negli ultimi 19 anni ho giocato 17 campionati di B e 2 di A. Essere mandato via a settembre mi è sembrata una cosa inopportuna, perchè se mi prendi dovresti sapere come lavoro. Quando il motore va forte è difficile fermarlo. Non cerco rivincite contro la Ternana, è in discorso mio personale". Non può mancare un pensiero a Ilario Castagner, deceduto proprio durante la partita: "E' stato un esempio per noi allenatori. Tutti ricordiamo i suoi comportamenti e signorilità". Chiusura telegrafica: "Se possiamo puntare solo alla salvezza? Pensiamo al Pisa, più di questo cosa dobbiamo fare?".

Ancora una grande prova per Simone Santoro, che ha bagnato il suo ritorno dalla squalifica con il sigillo che di fatto ha chiuso la partita: "Oggi la squadra ha interpretato alla perfezione quanto preparato in settimana. Abbiamo limitato i loro giocatori migliori dando pressione. La vittoria è meritata. Cosa provo? Dopo il primo gol in B ne ho fatto un'altro in una partita importante. Spero questa vittoria possa darci un'ulteriore spinta perché è un campionato difficile e non ci sono sconti per nessuno. Si deciderà nelle ultime giornate". Sul match: "E' stato un primo tempo chiuso, poi siamo riusciti a sbloccare la partita. Il secondo gol ha di fatto chiuso i giochi". Le dediche sono "per la mia famiglia e la mia ragazza perchè sono la spinta che mi fa andare forte tutti i giorni". Sul pubblico: "E' emozionante, spero che possa essere così numeroso anche contro il Como". Infine i segreti dell'exploit: "Sono più in fiducia, riesco a fare delle cose che magari prima non mi riuscivano. La squadra crede in me".

Nessuno avrebbe scommesso che Gregorio Luperini potesse realizzare una doppietta, ma è andata proprio così: "Sono molto felice, è un'emozione bella che mi porterò dentro per sempre. Ci tenevamo particolarmente a fare bene". Obbligatorio un pensiero a Castagner: "Non è un caso che abbiamo vinto 3-0, è cascata una manna dal cielo. Ci tenevamo a dedicarla alla sua famiglia". Venerdì c'è il Pisa: "E' un altro derby personale. Un'altra doppietta? Magari". Sui due gol realizzati: "Il primo è stato fortuito, sul secondo sono stato bravo perchè non è mai facile buttarla dentro, soprattutto al 95'". Infine, sul momento della squadra: "Stiamo facendo bene da prima di Natale, ogni tanto capita di inciampare. Siamo vivi e concentrati".