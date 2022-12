Calcio serie B, Perugia - Spal: i protagonisti della partita

Uno 0-0 che lascia molti rimpianti ma che conferma la crescita del Perugia, al quarto risultato utile consecutivo e alla terza partita senza subire gol. E' questo che ha sottolineato il tecnico Fabrizio Castori in conferenza stampa: "Abbiamo fornito una buona prestazione a livello tecnico tenendo il campo con grande intensità. Non c'è mai stato il rischio di prendere gol e confermato la crescita. L'episodio poi non ci ha detto bene e ci ha impedito di ottenere quel risultato che meritavamo". Poi spiega: "Il carico di responsabilità fa parte del gioco: si va in campo per fare punti ma noi la partita lo abbiamo fatta e rimane buona. Siamo tosti e quadrati". Dopo il rigore i biancorossi sembrano averne un po' risentito: "Si sono caricati loro per lo scampato pericolo. Un episodio poteva cambiare la partita. Ma posso elogiare i ragazzi per la prova che hanno mostrato". Ecco cosa serve per uscire il prima possibile da questa situazione: "Occorre pazienza, continuando a lavorare come abbiamo sempre fatta. Siamo la prima squadra per palle rubate nella metà campo avversaria. Inoltre non prendiamo gol da tre partite; sono passi avanti". Infine: "Se mi aspettavo di più? No, ha fatto quello che ho chiesto io. Il risultato cambia gli umori, la prestazione rimane".

Questo il giudizio del difensore Filippo Sgarbi, ancora tra i migliori in campo: "Sapevamo che sarebe stata una partita difficile, in cui dovevamo soffrire per il loro possesso ed il nostro obbiettivo era quello di restare compatti e uniti. Ora pensiamo alla prossima, che vorremmo vincere". Gli standard di rendimento stanno tornando elevati: "Se sto facendo bene è merito della testa e della squadra che si sta muovendo meglio in campo". Di conseguenza la difesa sta ritrovando la giusta sicurezza: "Il mister ci ha detto che la prima cosa da sistemare era la fase di non possesso. Poi penseremo a migliorare negli altri reparti. Magari facciamo fatica a concretizzare alcune situazioni di gioco". Infine, sullo 0-0 del Curi: "Quando un episodio ti gira storto devi essere bravo a non pensarci. Ora andiamo a Cagliari contro una squadra in difficoltà ma forte".