Calcio serie B, Perugia - Palermo 3-3 | Le voci dei protagonisti

Sembrava fatta, la miglior prestazione dell'anno non lasciava presagire nulla di diverso, ed invece in qualche modo il Palermo è riuscito in un'impresa che forse nemmeno sperava di raggiungere. Alla fine restano dunque soltanto delusione e rabbia per due punti sfumati che potevano rivestire un'importanza incredibile, visti anche gli altri risultati.

Il tecnico Fabrizio Castori è furioso nel dopo partita: "Sono dispiaciuto e arrabbiato. Si è giocata una partita straordinaria specie nel primo tempo. Poi il calcio è fatto anche di casualità e sfortuna. Per non parlare degli arbitraggi che condizionano le gare a vantaggio dei potenti, perché basti vedere la gestione dei cartellini: perché il difensore che ha atterrato Di Carmine lanciato a rete non è stato ammonito? Comunque andare a rimarcare gli errori è troppo riduttivo". Dopo 2' della ripresa l'episodio chiave: "Il 3-2 non stava né in cielo e né in terra, normale che qualche problema lo crei. Difficile poi tenere questo ritmo per 90', avevamo gestito bene la gara. Il Palermo è stato tenuto in vita e portato fino in fondo. Se ce la facciamo a tenere la gamba di oggi? Bisogna migliorare".

Rammarico anche nelle parole del difensore Cristian Dell'Orco, ancora capitano per l'occasione: "Non siamo stati bravi a portare a casa la posta piena. Non ho visto una differenza tra primo e secondo tempo episodi a parte. La prestazione insomma è stata importante. Abbiamo intrapreso una strada e dobbiamo percorrerla. Unica pecca gli ultimi sette minuti quando abbiamo smesso di pressare alto, cosa che non possiamo permetterci. In più non dobbiamo concedere mezze situazioni perché c'è il rischio di essere puniti. Sono fiducioso perché siamo quadrati e andremo in campo sempre per fare risultato".

FINALMENTE RIPOSO - I biancorossi domani beneficeranno di una giornata libera dopo undici giorni consecutivi di duro lavoro. La ripresa è fissata per lunedì prossimo alle 14:30 all'Antistadio Paolo Rossi.