Calcio serie C, derby Perugia - Gubbio: i protagonisti della partita

Missione compiuta. Il Perugia, con una prova di grande determinazione e sacrificio, riesce a mettere alle spalle una settimana non certamente positiva e a far suo il derby umbro contro un Gubbio che la sua onesta figura l'ha fatta. Il tecnico Francesco Baldini non può che essere soddisfatto: "C'è stata una grande sofferenza. Nel primo tempo siamo stati bravi, creando delle occasioni per chiudere la partita, ma non le abbiamo sfruttate, quindi dobbiamo ancora migliorare tanto. In compenso la fase di non possesso è stata fatta veramente bene. Questa prestazione mi fa stare molto sereno".Sul possibile rigore su Seghetti: "Mi è sembrato ci fosse ma non l'ho rivisto". Ancora sul match: "Non era semplice la vittoria. Quello di oggi era un derby. Le squadre che sono partite forte hanno fatto fatica a riprendersi". L'importanza di Kouan è risaputa: "E' un giocatore importantissimo e fai fatica a toglierlo. Aveva la tentazione di andare via in estate ma si è messo a lavorare a testa bassa. Ma voglio fare anche un plauso a Bartolomei, che in non possesso si sta rivelando uno schermo importantissimo".

La parola al match winner Federico Vasquez: "Il gol? E' stata una bella azione, conclusa bene di testa. Sono contento perché è arrivato su cose su cui abbiamo lavorato in settimana". L'esultanza è somigliata per lo più ad uno sfogo: "Ho grande rispetto per la gente di Gubbio. Chiedo scusa se qualcuno si è sentito offeso. Avevamo bisogno di vincere e per un attaccante è sempre importante segnare".