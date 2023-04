Calcio serie B, Perugia - Cosenza 0-0 | I protagonisti della partita

Quella di oggi era una partita da vincere a qualunque costo, ma il Perugia non ha avuto la gamba e l'aggressività giusta per poterlo fare. Colpa del primo vero caldo di stagione? Difficile dirlo, ma quel che conta è che la classifica si è ulteriormente complicata, anche se accorciata sia in un senso che in un altro. Domani mattina i biancorossi torneranno subito al lavoro per monitorare le condizioni degli acciaccati e poi osserveranno un lunedì di riposo. Ripresa nel giorno della Liberazione per iniziare a preparare la difficile trasferta di Ferrara, che potrebbe realmente decidere tutto.

Lo 0-0 contro il Cosenza ovviamente non rende felice l'ambiente ma Fabrizio Castori prova a guardare avanti. Si parte con la spiegazione di alcune scelte iniziali e non solo: "Lisi? Non aveva 90' di autonomia. Kouan? Un po' sottotono, ma ci può stare. Bisogna moltiplicare la fiducia, ci vuole altro per farmi cadere nella delusione. Ora giocano tutti per non perdere perché i risultati ora pesano. Dobbiamo insistere e non demoralizzarsi". Ci si poteva forse attendere un approccio migliore: "Uno si aspetta sempre di fare il massimo dall'inizio. L'avversario si è messo dietro per non farci giocare però non si è mai rischiato di prendere gol se non alla fine". Matos è uscito anzitempo: "Ha avuto un problema alla schiena. Ha chiesto il cambio e l'ho accontentato". Resta il problema dei pochi tiri in porta: "Le difese sono diventate più attente. Ma anche le altre squadre fanno fatica con noi. Sbagliare ora diventa un dramma. A metterla dentro però ci abbiamo provato". Le conclusioni sono le seguenti: "Questa squadra ha dei limiti ma fa dei valori, soprattutto umani, che non vanno disprezzati. Non perdo fiducia nei miei ragazzi".

Resta fiducioso e sul pezzo anche il difensore argentino Marcos Curado: "Dovevamo vincere ma prendiamo questo punto come positivo. Si guarda avanti, da domani in poi ci concentriamo sulla prossima partita. Cosa manca in questo momento? Non penso sia un problema fisico. Forse manchiamo in altre cose, ma non vedo una squadra giù. C'è di certo un gruppo con tanta voglia di raggiungere questo obbiettivo".