Calcio serie B, Perugia - Como 0-0 | I protagonisti della partita

Un pareggio che fa sorridere. Lo 0-0 contro il Como, ottenuto in condizioni di chiara inferiorità dal punto di vista dell'organico, può soddisfare l'ambiente del Perugia. A volte anche un piccolo passo può aiutare a raggiungere il traguardo.

Ne è consapevole il tecnico biancorosso Fabrizio Castori, presentatosi in sala stampa sereno e fiducioso per le future sfide che attendono i suoi ragazzi: "Sono contento della prestazione, abbiamo superato un momento di criticità. Chi è entrato ha dato il suo contributo. Abbiamo schierato un sacco di giovani che hanno dato la conferma che ci si può contare perché portano vivacità ed entusiasmo". L'insidia poteva essere il secondo tempo, ma tutto è andato per il verso giusto: "Siamo andati forte e poi ne siamo venuti fuori. Stiamo recuperando la migliore condizione in alcuni elementi, come Olivieri. Sono giocatori che a noi servono. Poi ho schierato chi non aveva giocato a Pisa, mi interessa che chi va in campo corra. Si è tenuto alto il ritmo ed è la cosa più positiva della serata. Oltre al fatto che è sempre meglio pareggiare che perdere". Il tecnico ha creduto anche di poter fare risultato pieno: "L'ho pensato quando abbiamo iniziato ad assediarli. Ai punti avremmo vinto noi". Domenica si va a Bolzano per un altro duro esame: "Il Sudtirol si gioca la promozione diretta. Era una sorpresa ora non lo è più. La continuità di risultati certifica il lavoro di una squadra".

Tra i migliori in campo nuovamente Aljaz Struna, che ha oramai recuperato la piena efficienza fisica: "Credo che alla fine il pari sia giusto. E' stata una partita tosta, ma alla fine non abbiamo preso gol. Se credevamo di poter vincere? Sempre dobbiamo farlo. Non puoi mai sapere prima quando puoi segnare. L'episodio var? Non ho visto le immagini, non posso dire nulla. Come mi trovo qui? Benissimo, ma dall'inizio. È stata dura stare fuori tre mesi ma ho avuto un grande rapporto con tutti. Campionato difficile? La B è sempre così. Non si può sapere mai chi va in A o C. C'è sempre molta competizione. Bolzano? Dobbiamo cercare sempre di vincere, poi nel corso della partita vedremo quel che si può fare e cosa no".