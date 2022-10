Calcio serie B, Perugia - Cittadella: le parole dei protagonisti

La vittoria di Reggio, almeno per ora, ha regalato una mera illusione: contro il Cittadella si è rivisto il Perugia che mal ha impressionato in questa stagione. Lo 0-2 contro i veneti non può non aver innervosito un ambiente che sperava in questa partita per un rilancio pressochè definitivo.

Molto arrabbiato mister Fabrizio Castori che punta il dito contro il signor Minelli: "Perticone andava espulso, certi episodi cambiano le partite. Non accetto che lo stesso provvedimento non venga preso nei confronti dell'avversario. E' stato un arbitraggio inverecondo". Ovviamente anche la squadra ha evidenziato dei difetti: "Il Cittadella è una squadra che non ti fa giocare. Se fai le stesse sue cose ti mangia. L'approccio? Loro sono partiti forte perché giocano così. Ci abbiamo messo un po' per capire come dovevano comportarci. Dobbiamo correre e attaccare la profondità, senza troppi fronzoli". Infine, gli aspetti positivi: "Abbiamo giocato a ritmo alto, ma bisogna eliminare certi errori, specie sul gol dove Beretta non si doveva girare. Dobbiamo metterci in testa che è dura, bisogna lavorare tanto e forte".

Cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno il portiere Stefano Gori: "E' stata una partita a due facce in cui l'espulsione ha detto tanto. Nel secondo tempo ho visto una squadra grintosa con la voglia di riprendere il risultato. Dobbiamo continuare a lavorare così". È un problema di filtro a centrocampo o impostazione di squadra?: "È normale che quando devi recuperare ti sbilanci in avanti". Infine sul futuro: "Crediamo di poter uscire dall'ultimo posto che non meritiamo. Appena ci riusciamo ci divertiremo".