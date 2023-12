Calcio serie C, il Perugia torna a vincere e Baldini esulta: "Magari sempre così"

Il Perugia, dopo due pareggi, ha ritrovato il gusto della vittoria, che significa sorpasso sulla Carrarese al terzo posto e riduzione del distacco sulla Torres seconda, fermata sull'1-1 sul campo della Fermana fanalino di coda. Il tecnico Francesco Baldini non può che essere soddisfatto: "Sarei il primo a voler soffrire meno - ha spiegato Baldini ad Umbria TV nel post gara - Aver trovato questo equilibrio vuol dire siamo questi, ma vincere sempre 1-0 e farmi venire la gastrite a fine gara mi piace. Posso solo che lavorare tutti i giorni per cercare di migliorare i numeri offensivi". Un monito per il futuro: "Bisogna cercare di chiudere le partite e concretizzare, magari poi trovi il gol su calcio d'angolo. Non mi va di parlare degli assenti, ma di chi ha voluto portare a casa questi tre punti". Sul reparto avanzato: "Lisi sta bene fisicamente, Matos tiene molto bene palla e fa salire la squadra. Dovrebbe fare 20 gol a campionato e proverò a fargli capire che deve tirare di più in porta. Non avendo la boa la davanti dobbiamo sfruttare le qualità degli uomini che ci sono". Sul rapporto con Santopadre: "I presidenti non lo sono mai al 100%. È uno stimolo continuo per me". Chiusura con la mentalità da adottare in futuro: "Andremo sempre in campo per cercare di vincere. A volte non ci si riuscirà ma è l'unica cosa che vi posso garantire. Il campionato è lungo e bisogna continuare a martellare".

L'eroe della giornata è Yeferson Paz: "Sono molto contento per la vittoria. Sto bene, ho sentito tirare il flessore ma penso di esserci per la prossima. Ero emozionato per il gol e per i tre punti molto importanti per noi". Sull'intesa con alcuni compagni: "Con Ricci e Torrasi mi sono trovato bene e abbiamo proposto quello su cui abbiamo lavorato in allenamento. Ringrazio il mister che mi ha mandato a saltare in area". Infine: "Cosa manca? La pazienza. Creiamo molto e quando arriviamo lì dobbiamo gestire meglio l'ultima palla".