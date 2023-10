Coppa Italia di C, Monterosi - Perugia: i protagonisti della partita

La Coppa Italia non è certamente una competizione da snobbare per vari motivi e il Perugia ieri ha dato una risposta più che convincente sul campo, andando a vincere per 3-1 sul campo neutro di Teramo contro il Monterosi. Nel prossimo turno, sempre in gara unica, i biancorossi affronteranno il Rimini, che nel suo match ha eliminato il Gubbio.

Molto soddisfatto il tecnico Francesco Baldini: "Questa partita mi ha dato molti spunti importanti. Sono molto contento quando sono in difficoltà a fare la formazione perché vuol dire che stanno bene tutti". La ragione più confortante è la seguente: "Nonostante i tanti cambi di formazione i concetti di gioco sono rimasti gli stessi. Non ho dubbi di avere un ottimo gruppo, li vedo allenare tutti i giorni. Morichelli deve migliorare la sua condizione, è uscito per crampi, così come Vazquez, ma lo sapevamo". Nei prossimi giorni sarà rebus portiere: "Oggi ha giocato Abibi, che ha sfruttato bene l'occasione. Ma c'è anche Furlan che è un ottimo inteprete del ruolo. In questi giorni vedremo chi contro la Fermana giocherà".

Poi il centrocampista Emanuele Torrasi, autore del bel gol del pari: "Sicuramente essere arrivato un mese e mezzo dopo il ritironon mi ha certo agevolato, perchè lavorare da solo a casa è un'altra cosa. Ma ogni allenamento che passa mi sento meglio sia a livello tecnico-tattico che fisico ed è un ambiente che mi permette di lavorare bene perché c’è un gruppo di alto livello e quindi ogni compagno ti permette di alzare l’asticella". Sul risultato finale: "Sono contento, perchè ci permette di dare continuità alla vittoria contro il Sestri Levante. Sono inoltre felice per il gol, ma ancor di più per aver aiutato la squadra a vincere". Infine, sul rapporto con il tecnico: "Mi trovo molto bene con lui e sono contento del metodo di lavoro che abbiamo. Sento fiducia fin dal primo giorno. Regista? L’ho sempre fatto negli ultimi anni, fatta eccezione per l’ultimo in cui ho giocato mezzala. Sono in ogni caso a disposizione".