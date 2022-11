Calcio serie B, parlano i protagonisti della gara

Il triplice fischio del match del Braglia ha sancito l'1-1 tra il Modena ed il Perugia, due squadre ancora fortemente convalescenti che si sono annullate a vicenda. In particolare i biancorossi continuano a migliorare anche se purtroppo non riescono a compiere significativi passi in classifica.

Il tecnico Fabrizio Castori, ad Umbria Tv, non si mostra eccessivamente preoccupato: "Abbiamo giocato una buona partita, proseguendo sulla strada tracciata a Frosinone. Penso che con un po' di scaltrezza avremmo potuto portare a casa i tre punti, prendere gol a 30 secondi dalla fine del primo tempo ci ha fatto male". E aggiunge: "Non dobbiamo certo salvarci a novembre. Sappiamo che la strada è lunga e tortuosa, ma da quando sono tornato ho visto uno spirito diverso. Con il Cittadella abbiamo perso in maniera anche ingiusta. E la stessa cosa è accaduta sabato a Frosinone…". Castori conclude: "Bisogna alzare lo standard delle prestazioni, perché è inutile fare bene una partita e meno bene quella successiva".

Sembra lentamente tornare ai suoi livelli il centrocampista Christian Kouan, di nuovo titolare dopo parecchio tempo: "E' stata una buona prestazione, ma ma siamo un po’ delusi perché potevamo uscire da qui con una vittoria. È un punto per ripartire, ho cercato anche di segnare ma non ci sono riuscito. Spero di riuscire a sbloccarmi presto. Peccato perchè avevamo preparato benissimo la partita. Adesso dobbiamo dare tutto con il Genoa e disputare un’altra grande gara". Infine l'ivoriano torna su quanto avvenuto contro il Sudtirol, la partita che ha segnato l'addio di Silvio Baldini: "Mi dispiace per quello che è accaduto in quella occasione, ma non ho buttato a terra la maglia. Ero arrabbiato, ma ho troppo rispetto per il Perugia e i perugini. Io a questa società devo tutto, non sputo nel piatto dove mangio".