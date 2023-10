Calcio serie C, Juventus Next Gen - Perugia: i protagonisti della partita

E' finita come in tanti auspicavano, ovvero una vittoria, seppur non esaltante, limpida e netta. Ma la nota più importante della giornata è senza dubbio il fatto che ora la vetta, complice il pari della Torres, dista sei punti. Il gioco insomma inizia a farsi più intrigante.

Francesco Baldini, ai microfoni di Umbria Tv, spera "che nelle prossime settimane lo sia ancor di più". E poi dispensa complimenti ai suoi ragazzi: "Il match era tutt'altro che facile. Loro comprano e pagano giocatori importanti e sul piano fisico erano almeno alla nostra altezza. I miei giocatori hanno saputo aspettare il momento giusto e soffrire, poi la qualità è venuta fuori. Insomma, ho avuto buone risposte". Il tecnico spiega la sostituzione di Torrasi: "Lo considero play e ho fatto delle considerazioni in vista di giovedì. Va detto che anche Bartolomei ha avuto la febbre e ho preferito in vista di Recanati contare su un giocatore fresco come Emanuele. In questo ciclo di partite tutti si devono far trovare pronti". Si è visto un Perugia pragmatico ed equilibrato? "Si ma serve tempo. Sono contento perché ce ne abbiamo messo davvero poco. Lo dimostra il primo tempo quando ci hanno attaccato ma hanno sbattuto su di noi". Qualche linea guida per il mercato di gennaio: "Non voglio mancare di rispetto ai ragazzi che stanno lavorando. Dietro siamo corti, sono più preoccupato lì". Su Dell'Orco: "Spero torni tra 25 giorni". Anche Morichelli non sta benissimo: "Ha avuto un indurimento al gluteo, domani faremo i riscontri ecografici. Peccato perché lo vedevo bene". Si dice che sia stato contattato Alessandro Tuia, poi accasatosi a Cremona: "Ne abbiamo parlato ma le domande al riguardo andrebbero rivolte al direttore".

Sempre alla medesima emittente parla Federico Vasquez, autore del gol del vantaggio: "Tutte le partite hanno le sue difficoltà. E' stato importante averla sbloccata a fine primo tempo per poi far venire fuori le nostre qualità. Sono arrivato per provare a fare il massimo, sarò a disposizione fino all'ultimo secondo". Per l'attaccante un momento positivo sotto molti punti di vista: "Due settimane fa è nata mia figlia, siamo contenti di essere qua. Per quanto riguarda il campo stiamo trovando la nostra identità e vogliamo giocarcela non tutti. Personalmente? L'attaccante vive per il gol ma conta il risultato per la squadra". Focus sul prossimo impegno: " La Recanatese? Il campionato di C è difficile, loro in casa possono fare bene e dobbiamo affrontarli con determinazione per fare risultato pieno". Spesso Vasquez ha realizzato gol incredibili come a Ferrara: "A volte hai più spazio per tirare da lontano, provo tutti i giorni a migliorarmi. Bisogna essere utile fino all'ultimo". Infine un augurio: "Il mio terzo gol a Recanati? Magari".