Calcio serie C, Fermana - Perugia: i protagonisti della partita

La continuità è un qualcosa di veramente importante, soprattutto in un campionato irto in insidie come quello della C. E la via imboccata sembra essere quella retta, con tre vittorie in otto giorni Coppa Italia compresa. Il tecnico del Perugia Francesco Baldini non può che essere soddisfatto: "Questa sera siamo stati intelligenti e bravi. I ragazzi si divertono in partita come in allenamento, ma il divertimento, dice Velasco, significa fare le cose serie. Siamo stati abili in fase di non possesso e nel palleggio, che non deve però essere una perdita di tempo. Su questo dobbiamo migliorare. Ora c'è la Torres, non vedo l'ora sia domenica". Sempre sulla partita: "L'inizio non è stato semplice. Vasquez ha lasciato il ritiro poichè la moglie ha partorito, poi Cudrig è stato fermato precauzionalmente. Ho fatto giocare Santoro perché attaccasse lo spazio, come si è visto nel primo gol". Ancora sul prossimo impegno: "Ho la convinzione che dobbiamo far male alla Torres. E' un grande rammarico per non avere la curva al nostro fianco". Sul cambio di Mezzoni nell'intervallo: "Aveva segni sul ginocchio operato qualche tempo fa. Era una sostituzione obbligata, abbiamo preferito non rischiare". I biancorossi sembrano aver preso confidenza con la C: "Ci siamo adattati bene alla partita ma del resto conosciamo il valore di questi ragazzi". Sull'abbraccio con Paz dopo il gol: "Si sta creando uno spirito importante, non dobbiamo perderlo". Infine, un aggiornamento sugli infortuni: "Dell'Orco non ce la farà, dovrà stare fermo per un po' e presto uscirà un bollettino medico. Per Cudrig non dovrebbero esserci problemi".

Infine Yeferson Paz, che ha trovato il modo anche di essere protagonista: "Dopo il gol ho provato una gioia incredibile. Potevo completare l'azione ed è andata bene. Come sto? Ancora mi manca un po' ma siamo sulla strada giusta". Sul ritorno a Perugia: "E' stato un grande piacere. Quando ho ricevuto la chiamata del direttore non ci ho pensato un attimo. Voglio dare ciò che non ho dato lo scorso anno".