Calcio serie B, Brescia - Perugia: le parole dei protagonisti

Perugia sconfitto anche a Brescia e situazione che inizia a farsi preoccupante. Il tecnico Fabrizio Castori nel post gara non può che essere amareggiato: "Abbiamo pagato l'approccio sbagliato alla partita concedendo due gol in pochi minuti in un modo che lascia parecchio perplessi. Sul secondo ad esempio siamo arrivati in grande ritardo e lì la partita si è messa in salita, perché dopo diventa difficile recuperare in un momento già delicato per noi. Ora bisogna prendere atto della classifica ed essere realisti, cercando di essere umili e lavorare per recuperare soprattutto solidità". Il problema riguarda anche la condizione atletica non ottimale, che riguarda soprattutto i nuovi arrivati: "Strizzolo si è fermato subito, mentre Beghetto non era al meglio. La migliore forma però la possono assumere solo con il minutaggio. Inutile comunque piangere, dobbiamo lavorare e prestare più attenzione alla fase di non possesso perché non si possono prendere due gol così in pochi minuti. La situazione al momento è questa e non faccio polemiche; il mio motto è stare zitti e pedalare. La speranza è di avere tutti presto in condizione".

Cerca di non perdere la necessaria fiducia il centrocampista Simone Santoro: "Non siamo malati, questo gruppo è forte e si allena bene ogni giorno. Purtroppo anche oggi abbiamo commesso errori e i due gol iniziali ci hanno tagliato le gambe, poi abbiamo rimesso la partita in piedi e fatto un secondo tempo importante ma i risultati non ci premiano. E quando non ci sono quelli si vede tutto nero. Dobbiamo ripartire tutti insieme dalla prossima partita cercando di risollevarci". Sulla squadra: "Ci sono dei giocatori nuovi da amalgamare. Il mercato? Non ha inciso e non bisogna trovare alibi: quei due gol hanno indirizzato la gara e recuperare diventa difficile. Comunque ci abbiamo provato, dobbiamo ricominciare da questo. Resto fiducioso, questo gruppo ha i mezzi per ribaltare la situazione".