Calcio serie B, Bari - Perugia 0-2 | Le parole dei protagonisti

Il Perugia riscatta il ko di Parma e si rimette a pieno titolo in carreggiata. Il 2-0 del San Nicola riapre ancor di più la corsa alla salvezza e a far ben sperare per il prosieguo del campionato è la modalità con cui il successo è arrivato.

A spiegarla è il tecnico Fabrizio Castori: "Abbiamo giocato la partita che dovevamo, cercando di aggredire alto il Bari. È così che dobbiamo scendere in campo ma per farlo dobbiamo avere la gamba giusta. E' una vittoria meritata. Alla fine del primo tempo ho detto che avremmo dovuto alzare il baricentro ed aumentare i ritmi. Il loro portiere ha fatto grandi interventi ma siamo stati bravi a crederci". La svolta nella ripresa: "Ho inserito Lisi, più offensivo rispetto a Paz, e Di Serio, perchè dovevamo continuare ad essere martellanti. Tra i subentrati, anche Luperini ha fatto molto bene mentre Bartolomei ha dato un contributo di esperienza. Con noi danno fatica tutti a imposta dal basso e quando abbiamo questa capacità di tenere il pressing alto è dura per tutti contro di noi. Il nostro modo di giocare richiede un grande dispiego di risorse fisiche. Siamo vivi e stiamo lottando per la salvezza". Brucia ancora il 3-3 con il Palermo in un match che avrebbe potuto consegnare ai biancorossi una classifica ancora migliore: "Non so ancora come abbiamo fatto a pareggiare. Però abbiamo ingranato da diverse settimane e stiamo galleggiando, dunque siamo migliorati".

Giuseppe Di Serio, eroe della giornata con la doppietta decisiva, spiega che "il merito è degli allenamenti degli allenamenti che svolgiamo durante la settimana, dove andiamo a duemila e grazie ai quali abbiamo fiato e riusciamo a correre da tutte le parti. Sono giovane ma quando vengo chiamato cerco di dare il massimo. Dedico il gol alla mia famiglia".