Calcio serie B, Ascoli - Perugia 1-0 | I protagonisti della partita

Il Perugia, con un autogol beffardo, perde il primo dei due scontri più sentiti in programma e torna nella mischia, ma l'ottimismo non può e non deve mancare. L'atteggiamento è stato quello giusto e forse è mancata un po' di incisività, ma l'andamento della partita fa chiaramente capire che l'1-0 non è risultato giusto.

Il tecnico Fabrizio Castori non perde la fiducia e guarda avanti: "Credo che il pareggio sarebbe stato un risultato più equo. La partita è stata decisa da un mezzo tiro in porta dell’Ascoli, deviato. Ne prendiamo atto e andiamo avanti. È stata una gara molto aggressiva e sporca, dove le due squadre sono state molto attente alle pressioni. Noi abbiamo fatto qualcosa di più e sinceramente non meritavamo di perdere". Alcuni elementi importanti sono rimasti fuori per problemi fisici, anche se "a me non piace parlare degli assenti, ma piuttosto di opportunità per gli altri. Chiaramente Santoro, Olivieri e Di Serio erano i nostri tre giocatori più in forma in questo momento e ci sono mancati. Ekong è un 2002, arrivato la settimana scorsa, che ha destato una buona impressione". Gli obbiettivi non cambiano: "Il campionato è difficile, se uno si salva già deve essere soddisfatto, guardando a chi sta dietro, che sono società di un certo riguardo e abbastanza importanti. Nelle ultime undici partite siamo secondi in classifica, e una sconfitta oggi ci può stare. Non abbiamo demeritato".

Concorda con il suo allenatore il portiere Stefano Gori circa l'andamento del match: "Sicuramente il pareggio sarebbe stato più giusto. Sapevamo che sarebbe stata una battaglia senza esclusione di colpi". Poi spiega: "Dietro non abbiamo sofferto per niente ma abbiamo fatto fatica a mettere la partita sui binari che volevamo noi. Proprio quando ce l'avevamo fatta abbiamo preso il gol. A prescindere dal derby, che sarà straseguito in tutta l’Umbria, penso che qualunque partita sia buona per affrontare al meglio la prossima. Sono tutti scontri diretti, vista la classifica".

C'E' DA RECRIMINARE E NON POCO - Non si può dire che la direzione arbitrale abbia determinato in toto la sconfitta, ma di certo alcuni episodi avrebbero potuto cambiare il corso della partita. Nella foto che segue si nota chiaramente che Falasco al minuto 27 del primo tempo strattona Di Carmine, intento a raggiungere il pallone per deviarlo verso la porta avversaria sugli sviluppi di un calcio piazzato. L'arbitro non ha concesso il rigore e il silent check non ha ravvisato alcuna irregolarità. Cosa alquanto opinabile, vista la chiarezza delle immagini.

Ma non è tutto. Al 37' sempre della prima frazione Collocolo, tra l'altro autore del gol della vittoria, commette fallo al limite dell'area ma non viene ammonito per la seconda volta, come sarebbe dovuto avvenire da regolamento. Per ora ci asteniamo da ulteriori commenti perchè quanto abbiamo documentato parla da solo...