Calcio serie C, il Perugia frana ad Arezzo e Baldini lo sprona: "Via le preoccupazioni e testa al Cesena"

Una caduta tanto inaspettata quanto rovinosa. Di quelle che possono fare davvero male. Il Perugia non si dimostra all'altezza del suo ruolo e si fa battere da un'Arezzo che di birra in corpo ne aveva molta di più. La classifica non può che peggiorare: i biancorossi sono quinti e sabato prossimo ospiteranno il Cesena con un attacco da reinventare.

Il tecnico Francesco Baldini cerca di guardare avanti: "Quando prendi gol non deve cambiare il tuo modo di giocare e la disposizione in campo. Gli episodi sono girati tutti dalla parte sbagliata. Sapevamo quanto la gente ci teneva, ma hanno meritato". Sulla presunta involuzione: "Siamo arrivati un po 'stanchi. Credo che giocare sempre il giorno dopo le altre possa pesare. Sotto questo punto di vista dobbiamo migliorare ancora tanto. Abbiamo recuperato gente giovedì e venerdì ma non è un alibi. La personalità? Da migliorare ma pensiamo al Cesena resettando. Mi aspetto una grande prestazione". Lisi ha lasciato la squadra in dieci: "Sa l'errore che ha commesso. Credo che il rosso ci poteva stare, ma senza di esso la partita sarebbe stata diversa". Infine: "La responsabilità è sempre la mia ma assicuro che vedere lavorare questi ragazzi è qualcosa di bello. Non riusciamo a riportare in campo ciò che proponiamo durante la settimana, ma non dobbiamo buttarlo via e scacciare i timori. Sabato non deve succedere".

Tra le poche note liete di questo derby c'è Cristian Dell'Orco, lanciato dal 1' dopo l'intervento al menisco: "Il calcio è fatto di episodi, noi abbiamo patito quello del gol. Poi sotto di due uomini era dura anche se avevamo creato qualcosina. Non è una questione di forma fisica perché con la corsa abbiamo compensato i due uomini in meno. Ad inizio campionato eravamo tra le più forti e tutti danno il massimo, dovevamo essere più bravi a portare gli episodi dalla nostra parte". L'obbiettivo? "Pensare di puntare al primo posto sarebbe da folle. Dobbiamo giocare partita per partita, poi ci sono i playoff come strumento valido per salire. Cerchiamo di limare i dettagli che non ci stanno portando i risultati desiderati". Sul rosso a Lisi: "Se lo ha dato un motivo ci sarà. È successo e dobbiamo rimboccarci le maniche". Ecco ciò che non sta funzionando: "Il fatto di dover rincorrere qualche pressione in più te la mette. Eravamo partiti bene ma l'episodio sfavorevole ha inciso. Dobbiamo essere bravi a sfruttare i momenti negativi degli altri". Infine, sulla sua prova personale: "Mi sono sentito bene. Cerco di dare il mio apporto e crescendo di condizione posso solo migliorare".