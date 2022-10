I finali degli anticipi in Serie D, Eccellenza e Promozione

Giornata di anticipi (ben sette in programma) e ribaltoni in Serie D, Eccellenza e Promozione. Nel girone E di Serie D, il Città di Castello di mister Alessandria perde in casa con l'Arezzo. In Eccellenza, in un pomeriggio cambia la vetta del girone. La capolista San Sisto cade in casa contro la Narnese colpita da un gol di Tramontano nel primo tempo. Sorpasso, così, in cima dopo le vittorie dell'Ellera sulla C4 e del Sansepolcro sul Cannara, con l'Ellera ora a guidare. Vittorie anche per Atletico Bmg sulla Pontevecchio, mentre il Castiglione del Lago fa suo lo scontro diretto salvezza contro il Ventinella. Pareggio nell'unico anticipo di Promozione tra Calzolaro e Padule San Marco. Ecco risultati e marcatori.

SERIE D:

Città di Castello - Arezzo 0-2: 9' st Diallo, 22' st Convito

ECCELLENZA:

San Sisto - Narnese 0-1: 19' pt Tramontano

Castiglione del Lago - Ventinella 1-0: 40' st Bura

Atletico Bmg - Pontevecchio 3-1: 9' pt Sciacca, 33' pt e 43' pt Passaquieti, 44' st Pero Nullo (P)

C4 - Ellera 0-2: 11' st Polidori, 12' st Marconi

Vivi Altotevere Sansepolcro - Cannara 2-1: 42' pt Priorelli (S), 7' st (rig.) Essoussi (S), 12' st Raccichini (C)

PROMOZIONE:

Girone A:

Calzolaro-Padule San Marco 1-1: 15' pt Mariucci, 26' pt Grilli