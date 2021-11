Gubbio: al novantesimo il Siena passa al "Barbetti"

GUBBIO: Ghidotti, Oukhadda, Redolfi, Bonini, Aurelio, Malaccari (Fantacci), Cittadino, Bulevardi, Arena (Francofonte), Sarao (Spalluto), Sainz Maza (D'Amico). (A disposizione: Elisei, Meneghetti, Formiconi, Migliorelli, Bontempi). Allenatore: Torrente

SIENA: Lanni, Marcellusi (Darini), Milesi, Conson, Favalli, Bianchi, Acquadro, Caccavallo (Pezzella), Guberti (Varela), Disanto, Karlsson (Cardoselli). (A disposizione: Marocco, Mataloni, Farcas, Bani, Montiel, Zaccone, Peresin, Darini, Conti). Allenatore: Maddaloni

ARBITRO: Di Graci di Como

RETI: 31' pt Acquadro, 21' st (rig.) Cittadino, 45' st Milesi

NOTE: Ammoniti: Karlsson, Malaccari. Angoli: 6-5

Prima sconfitta casalinga per il Gubbio, la terza totale in stagione. I rossoblù rispondono al gol di Acquadro con un rigore di Cittadino, salvo poi cadere proprio al novantesimo sotto il guizzo di Milesi. Una traversa colpita da Oukhadda e qualche occasione mancata sotto porta hanno poi confezionato una serata no per i rossoblù. Così, è arrivata la prima battuta d'arresto del "Barbetti", fino a lunedì sera fortino inespugnabile per gli avversari. Torrente ha dovuto sopperire alle assenze, soprattutto nel reparto difensivo, lanciando dall'inizio il giovane Bonini accanto a Redolfi. I padroni di casa partono forte dopo il fischio d'inizio, con Arena fermato da Milesi al momento di calciare in porta. Qualche minuto dopo, una conclusione a metà tra un cross e un tiro di Oukhadda si stampa sulla traversa. Una prima mezz'ora dove gli eugubini avrebbero meritato il vantaggio. Invece, come succede spesso nel calcio, ecco il colpo ospite. Da fuori area, Acquadro piazza la sfera sotto la traversa dove Ghidotti non può arrivare. Si va così al riposo con il Siena in vantaggio. Nella ripresa, dopo venti minuti Bianchi stende D'Amico in area. Per Di Graci non ci sono dubbi: calcio di rigore. Dal dischetto va Cittadino che non sbaglia. Quando tutto sembra deciso per un pareggio, ecco che all'ultimo tuffo Milesi da calcio d'angolo firma il secondo sorpasso, consegnando a mister Maddaloni tre punti insperati.