Gubbio: ufficiale Di Noia dal Perugia

Si muove il mercato di gennaio del Gubbio. Dalla Fidelis Andria, via Perugia, arriva alla corte di Torrente con la formula del prestito il centrocampista Giovanni Di Noia. Classe '94, il giocatore del Perugia, ex tra l'altro anche della Ternana, ha disputato la prima parte del campionato tra le fila della Fidelis Andria, collezionando 17 presenze con un gol (conttro la Vibonese) e due assist (contro Messina e Juve Stabia). Con il Gubbio, dunque, Di Noia chiude il cerchio della militanza tra le formazioni umbre nei campionato professionistici, dopo aver vestito la maglia rossoverde della Ternana e quella biancorossa del Perugia.

In carriera, infatti, Di Noia ha disputato 117 presenze nel campionato cadetto con Bari, Ternana, Cesena, Chievo Verona e Carpi, mentre in Lega Pro ha avuto esperienze con Chieti, Pontedera, Perugia e Matera registrando 102 partite complessive. Centrocampista di piede sinistro che all'occorrenza può coprire anche il ruolo di terzino, Torrente conosce già Di Noia visto che al Bari nella stagione 2011\2012 il neo acquisto del Gubbio giocava con la Primavera aggregandosi alle volte agli allenamenti della prima squadra. Oltre a Di Noia, altre trattative bollono in pentola in questa finestra di mercato invernale per il Gubbio.