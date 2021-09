Gubbio, Torrente: "Non abbiamo mollato mai"

C'è soddisfazione nelle parole di Vincenzo Torrente al termine del bel pareggio conquistato dal Gubbio sul campo della Reggiana, una delle pretendenti alal vittoria finale del girone B di Lega Pro: "Siamo stati bravi tatticamente, abbiamo concesso poco a una squadra forte, abbiamo ottenuto un punto importante su un campo difficile con una squadra che lotterà per la promozione. Alla fine abbiamo rischiato di vincerla con la palla gol di D’Amico. Diamo continuità ai risultati e al lavoro. Dobbiamo migliorare la prestazione ma avevamo davanti una squadra davvero forte".

Indisponibili Signorini, Bulevardi e Fantacci, Torrente parla anche di chi ha preso il loro posto in campo: "Tutti hanno fatto bene. Sono contento di questo e dell'atteggiamento tenuto dalla squadra. Non abbiamo mollato mai fino alla fine. Sia chi ha giocato dal primo minuto, sia chi è entrato a gara in corso, tutti si sono messi a disposizione. Migliorini sta con noi da meno di un mese eppure si è fatto trovare pronto. Bonini, D'Amico e Francofonte hanno risposto alla grande".

Il Gubbio è sceso a Reggio Emilia con ben cinque under in campo: "Scelta che abbiamo deciso a inizio stagione. Oltre a dover fare minutaggio, c'è tanta qualità in questi ragazzi. L'ho già fatto in passato. Se un ragazzo è forte non c'è problema di età".

Infine, gli aspetti positivi che il Gubbio si porta dietro dopo il terzo risultato utile consecutivo: "Sicuramente il saper soffrire lottando. Dobbiamo migliorare a livello di gioco ma siamo solo alla terza partita".