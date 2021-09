Gubbio, Torrente: "Esame superato alla grande"

Il Gubbio ha passato la notte da capolista insieme alla Reggiana, tutto in atessa dei risultato odierni. Però la vittoria sulla Virtus Entella, oltre che tre pesanti punti davanti ai tifosi, ha sottolineato un Gubbio sul pezzo in questo inizio di campionato, allineato e unito come già visto nell difficili trasferte di Cesena e Reggio Emilia. Di questo aspetti Torrente non può che essere soddisfatto: "I ragazzi hanno gicoato da squadra vera, lottando su tutti i palloni e impostando le azioni con grande rapidità. Ha funzionato quasi tutto, rispetto alla partita di Reggio Emilia ho visto dei passi da gigante". Ed ecco che Torernte inizia a elencare tutti gli aspetti positivi: "Mentalità, approccio e cattiveria giusta messa in mezzo al campo. Questo è il Gubbio che voglio vedere. Il primo tempo è stato perfetto. Unico dispiacere il gol subito che ha infranto l'imbattibilità di Ghidotti. Però abbiamo risposto subito chiudendo la partita". Torrente continua la conferenza effettuando una disamina anche dal punto di vista tattico: "Questo è ciò che chiedo ai ragazzi. Attaccare gli spazi, non mollare mai, mettere grande intensità e sopratutto essere bravi nei cambi di gioco. Questi sono i principi che ci ripetiamo in ogni allenamento. Il nostro obiettivo è cercare di fare sempre meglio giornata dopo giornata, rimanendo sempre con i piedi per terra, concentrati e umili".