Gubbio, le parole di Torrente: "I ragazzi hanno voluto questa vittoria"

Il carattere, la voglia di portare a casa la prima vittoria stagionale e il saper soffrire fino alla fine. Sono questi i concetti ribaditi da Vincenzo Torrente dopo la partita con la Fermana del Barbetti. Torrente sottolinea sopratutto lo spirito messo in campo dai suoi, necessario per dare continuità di rendimento: "Sono soddisfatto della crescita dei ragazzi. Hanno voluto questa vittoria, basta vedere i salvataggi effettuati in difesa. Finalmente dopo anni riusciamo a battere la Fermana. Ci sono partite come questa dove bisogna imparare a soffrire e i ragazzi lo hanno fatto".

Torrente distingue anche la prestazione della prima dalla seconda frazione di gioco: "Primo tempo ottimo, dove magari dovevamo essere più concreti nel chiudere la partita per quanto costruito. Nella ripresa siamo calati un pò in condizione fisica e abbiamo sofferto sopratutto dopo l'espulsione di Bulveradi, apparsa eccessiva". Il mister del Gubbio, poi, torna anche a parlare del girone centrale di Lega Pro: "Siamo solo alla seconda di campionato e questo sarà un girone difficile, come dimostrato dalla gara di oggi. I ragazzi sono in crescita, ho visto molti aspetti positivi, però andiamo con calma. La società ha fatto un'ottima campanga acquisti ma ci sono sei squadre molto forti tra cui le retrocesse dalla Serie B". Sguardo anche alla prossima dopo l'esulsione dell'uomo partita: "Bulevardi è in crescita nonostante sia arrivato in ritardo di condizione. Per la prossima gara abbiamo alternative importanti come Lazza e Francofonte. Comunque sia dispiace per l'espulsione".