Gubbio, Torrente dopo la gara con la Pistoiese: "Vittoria che fa bene ai ragazzi, la dedico al presidente"

Soddisfatto della vittoria contro la Pistoiese, la prima stagionale in trasferta, Torrente fa il punto della situazione su quanto successo a Pistoia: "Finalmente la prima vittoria in trasferta, utile sopratutto per il morale dei ragazzi e per la classifica. Partita sofferta però poi alla fine siamo riusciti a portare via la vittoria su un campo, quello di Pistoia, non facile. Nel secondo tempo ci siamo abbassati troppo, non riuscivamo a tener palla su pur non cambiando assetto. Da palla inattiva abbiamo subito il loro gol, una disattenzione già successa in passato. Dobbiamo migliorare ma sono contento per la vittoria e per i ragazzi perchè hanno fatto una bella partita. Voglio dedicare la vittoria al nostro presidente che in quete ultime settimane ha sofferto e merita questi tre punti. Dobbiamo pensare una partita alla volta, come ho sempre detto questo è un girone difficile ed equilibrato. Dobbiamo lavorare con grande umiltà perché solo così i risultati possono arrivare. Dobbiamo continuare su questa strada in silenzio e, ripeto, con grande umiltà".