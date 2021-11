Gubbio, Torrente dopo il pareggio con l'Ancona Matelica: "I ragazzi meritavano la vittoria"

È un Torrente soddisfatto quello che si presenta davanti ai microfoni al termine del pareggio con l'Ancona Matelica. L'allenatore degli eugubini è rimasto contento della prestazione dei suoi ragazzi, sottolineando durante le domande solo una maggiore attenzione quando si tratta di convertire in gol le azioni create dalla squadra: "Faccio i complimenti ai ragazzi perché ho ritrovato la squadra. Ho rivisto un’anima e a tratti abbiamo giocato bene. Certo poi ci sono anche gli avversari. Sono soddisfatto della prestazione ma soprattutto di aver ritrovato la squadra sul piano delle certezze, del gioco, della personalità e del coraggio. Ci tenevo a fare un elogio particolare a Formiconi per la prestazione e per la professionalità. Bisogna essere più concreti davanti, soprattutto nel primo tempo abbiamo creato diverse palle gol non sfruttate". Torrente ne fa una questione più di testa che di fisico: "Manca la vittoria per sbloccare del tutto questa squadra. Vengono messe in risalto le cose negative e non quelle positive, e questo mi dispiace un pò. Questi ragazzi danno tutto, possono sbagliare però giocare con sei under in un girone così equilibrato è difficile. Questo è un girone dove l’esperienza conta tantissimo, basta vedere le squadre davanti. Il calo non è fisico è di testa, però finalmente ho visto la reazione di voler vincere la partita. Mi dispiace perché i ragazzi meritavano di vincere questa partita". Infine, l'allenatore chiude così la conferenza: "Non eravamo fenomeni, io non ho mai illuso nessuno. Però non siamo nemmeno scarsi. Siamo una buona squadra che può regalare delle soddisfazioni".