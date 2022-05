Gubbio, scattano oggi i playoff: le probabili formazioni nel primo turno con la Lucchese

Inizia oggi la marcia del Gubbio nei playoff di Lega Pro. I rossoblù giocheranno nel primo turno contro la Lucchese, con il fischio d'inizio al "Barbetti" alle ore 17.30. Per il miglior piazzamento in classifica, due sono i risultati utili su tre per il Gubbio per passare il turno. Torrente piazza Malaccari terzino, con il tridente composto da Arena-Spalluto-Mangni. La Lucchese di mister Pagliuca risponde con Belloni alle spalle del duo Nanni-Semprini. Dirigerà l'incontro il signor Collu della sezione di Cagliari. Ecco le probabili formazioni di oggi pomeriggio.

GUBBIO: Ghidotti, Malaccari, Redolfi, Signorini, Bonini, Di Noia, Cittadino, Bulevardi, Arena, Spalluto, Mangni. (A disposizione: Meneghetti, Sergiacomi, Lamanna, Tazzer, Righetti, Francofonte, Sainz Maza, D'Amico, Fantacci, Sarao). Allenatore: Torrente

LUCCHESE: Coletta, Corsinelli, Bachini, Bellich, Nannini, Collodel, Minala, Picchi, Belloni, Nanni, Semprini. (A disposizione: Cucchietti, Papini, Quirini, Baldan, Visconti, Tumbarello, Frigerio, Gibilterra, Babbi, Rodriguez, Ubaldi, Ruggiero). Allenatore: Pagliuca

ARBITRO: Collu di Cagliari (Assistenti: Porcheddu e Tempestilli. Quarto uomo: Giaccaglia)