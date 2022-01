Gubbio, ripartire con il Grosseto dopo la socnfitta di Chiavari: "Mi aspetto una reazione di carattere da parte dei ragazzi"

Domani riprende il cammino del Gubbio nel girone B di Lega Pro contro il Grosseto. Dopo la sconfitta di Chiavari contro la Virtus Entella nella prima uscita del 2022, gli eugubini cercano di iniziare di nuovo a inanellare punti importanti nel girone di ritorno per continuare a stazionare in zona playoff. Torrente cerca una reazione soprattutto dal punto di vista caratteriale, come sottolineato nella conferenza stampa della vigilia: "Sarà una partita difficile. Nel girone di ritorno è tutto più complicato perchè i punti valgono oro. Le squadre guardano meno all'estetica e più alla sostanza. Il Grosseto ha cambiato allenatore, ha preso giocatori di categoria ma noi dobbiamo vincere, vogliamo ripartire subito dopo la brutta prestazione di Chiavari. Il periodo è complicato però ho visto i ragazzi concentrati, carichi. Mi aspetto una gara di carattere che ha subito voglia di riscattarsi. Voglio una squadra con il fuoco dentro, capace di una reazione caratteriale anche se qualcuno non sarà al massimo. Dobbiamo gestire anche la situazione del tour de force con tre partite ravvicinate, per gestire i giocatori a livello fisico più che a livello tattico. Tazzer - continua Torrente - giocherà da subito perchè purtroppo per infortunio sia Lamanna che Aurelio non ci saranno. Il Grosseto - conclude Torrente - gioca molto in verticale e sulle seconde palle. Noi però giochiamo in casa e vogliamo vincere. la trasferta di chiavari ci è servita per fare minutaggio, sembra strano ma è così".