Gubbio-Pontedera, Torrente: "Vogliamo subito riscattarci dopo la partita di Olbia"

Al "Barbetti" oggi arriva il Pontedera. Il mister degli eugubini alla vigilia: "Mi aspetto una risposta immediata dei ragazzi dopo la prima sconfitta". Fantacci e Malaccari out per infortunio

Dopo la sconfitta di Olbia, il cammino del Gubbio riprenderà oggi pomeriggio, quando al "Barbetti" i rossoblù scenderanno in campo con il Pontedera. Nella conferenza della vigilia, Vincenzo Torrente parte subito dal bollettino infortunati, che ha colpito diversi giocatori importanti della rosa eugubina: "Non ci saranno Fantacci e Malaccari, mentre recuperiamo sia Bulevardi che Arena. Aurelio per un paio di giorni non si è allenato per problemi intestinale". Appurati disponibili e indisponibili, la conferenza entra subito nelle pieghe dell'impegno di oggi, che vedrà in campo due squadre divise solo da un punto in classifica ed entrambe con obiettivi di alta classifica: "Il Pontedera è una squadra con buone individualità, che si chiude molto bene e riparte veloce in contropiede. Dobbiamo stare attenti e avere un certo equilibrio. Ci aspetta una partita difficile ma noi vogliamo riscattarci dopo la prima sconfitta in campionato di Olbia. Mi aspetto una risposta immediata dei ragazzi dopo la sconfitta".

Torrente, poi, continua esaminando l'avversario di turno: "Sappiamo di incontrare una squadra giovane che negli anni ha fatto sempre ottime cose. Hanno individualità importanti come il capocannoniere del girone Magnaghi. Bisogna avere pazienza e saper colpire al momento giusto, senza farci prendere troppo dalla frenesia". Con alcuni infortunati, ecco arrivare le domande sul possibile sistema di gioco adottato dal Gubbio oggi: "Noi possiamo giocare sia a tre che a due a centrocampo. Abbiamo una nostra identità e possiamo giocare anche 3-4- come contro il Pescara. L'importantesono i principi in entrambe le fasi di gioco che i ragazzi hanno bene in mente. Poi durante la gara decideremo cosa fare".