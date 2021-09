Gubbio-Pescara: le probabili formazioni di stasera

Alle 21 la squadra di Torrente riceve al "Barbetti" il Pescara nel turno infrasettimanale. Fantacci out per un risentimento muscolare, ospiti col tridente Clemenza-De Marchi-D'Ursi

Archiviato il pareggio di Grosseto, torna in campo stasera il Gubbio nel big match infrasettimanale contro il Pescara. Torrente dovrebbe confermare il blocco titolare utilizzato fino adesso, mentre perde Fantacci per un risentimento muscolare al quadricipite. Nel Pescara, Auteri si dovrebbe affidare al trio Clemenza-De Marchi-D'Ursi in attacco. Ecco le probabili formazioni di stasera

GUBBIO (4-3-3): Ghidotti; Oukhadda, Redolfi, Signorini, Aurelio; Malaccari, Cittadino, Bulevardi; Arena, Sarao, Mangni. (A disposizione: Elisei, Meneghetti, Formiconi, Malaccari, Bonini, Migliorini, Migliorelli, Lamanna, Francofonte, D’Amico, Spalluto. Allenatore: Torrente

PESCARA (3-4-3). Di Gennaro; Illanes, Drudi, Frascatore; Cancellotti, Rizzo, Memushaj, Nzita; Clemenza, De Marchi, D’Ursi. (A disposizione: Sorrentino, Radaelli, Zappella, Veroli, Rasi, Diambo, Sanogo, Valdifiori, Galano, Marilungo, Rauti, Ferrari). Allenatore: Auteri

ARBITRO: Moriconi di Roma 2 (Assistenti: Terenzio e Piazzini. Quarto uomo: Fiero)