Calcio, il Memorial Mancini tra Gubbio e Perugia in diretta

I convocati biancorossi

Baldini, dopo una breve sgambatura mattutina, ha diramato la lista dei giocatori partecipanti alla gara. Tra questi non c'è Gregorio Luperini, fortemente indiziato a lasciare il Grifo per i rivali regionali della Ternana (c'è una trattativa in corso e a quanto pare è anche ben avviata), ma Giuseppe Di Serio sì. L'attaccante da un paio di giorni ha ripreso ad allenarsi con la squadra e la sua partenza verso Roma, sponda Lazio, è per ora congelata.

Di seguito i convocati per esteso:

PORTIERI: Abibi, Furlan, Moro;

DIFENSORI: Angella, Bozzolan, Cancellieri, Cicioni, Mezzoni, Vulikic, Viti;

CENTROCAMPISTI: Bartolomei, Ebnoutalib, Giunti, Iannoni, Kouan, Lickunas, Lisi, Sadetinov, Santoro;

ATTACCANTI: Di Serio, Matos, Seghetti

Un gustoso antipasto

Dopo diversi anni di assenza torna il classico appuntamento estivo con il Memorial Mancini, un trofeo intitolato alla memoria di Mario Mancini, storico dirigente rossoblù scomparso trentatre anni fa. Di fronte il Gubbio ed il Perugia, due squadre che condivideranno, Consiglio di Stato permettendo, il girone B della serie C 2023/24. Al Barbetti va in scena dunque un derby che, al di là del risultato, servirà agli allenatori, Francesco Baldini da una parte e Piero Braglia dall'altro, per fare il punto della situazione a circa due settimane dall'inizio del campionato. La formula è quella della classica partita da 90' al termine dei quali, se il risultato sarà di parità, si andrà direttamente ai calci di rigore. Perugia Today garantirà la diretta testuale in tempo reale dell'incontro a partire dalle ore 20:30.