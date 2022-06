Gubbio, ora è ufficiale: Braglia nuovo allenatore

Adesso è ufficiale: sarà Piero Braglia il nuovo allenatore del Gubbio. La società rossoblù ha ufficializzato l'approdo dell'ex Avellino sulla panchina degli eugubini. Inizia così il periodo del dopo Torrente. Prima della comunicazione, infatti, la società rossoblù ha ufficializzato il divorzio dall'ormai ex allenatore: "L'As Gubbio 1910 comunica di aver sollevato dall'incarico il tecnico della prima squadra Vincenzo Torrente. La società ringrazia il sig. Torrente per il lavoro svolto sino a oggi e per la grande professionalità e attaccamento dimostrati durante tutto il periodo del suo incarico, augurando allo stesso le migliori fortune per il prosieguo della carriera".

Qualche minuto più tardi, sempre sui canali ufficiali, ecco arrivare il benvenuto al nuovo allenatore per la stagione 2022\2023.