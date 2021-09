Gubbio: miglior difesa d'Italia insieme al Siena

Il campionato di Lega Pro è iniziato da sole tre giornate, eppure in questo breve lasso di tempo il Gubbio ha fatto registrare una statistica costruita grazie a voglia e attenzione. Dopo 270 minuti (più i vari recuperi) la squadra di Torrente è l’unica in Italia, insieme al Siena, a essere ancora imbattuta. Uno zero nella casella dei gol subiti frutto di tanto lavoro e tanta voglia di aiutarsi in mezzo al campo da parte dei rossoblu. Per il resto, tutte le squadre in Italia hanno subito almeno un gol nelle prime tre giornate, e molte squadre hanno già toccato la doppia cifra o ci si sono andate molto vicino.

Il Gubbio, quindi, sembra aver trovato degli automatismi in fase difensiva che gli hanno permesso di uscire indenne da Stadi complicati come l’Orogel di Cesena o il Mapei di Reggio Emilia, al cospetto di squadre quotate come possibili vincitrici del girone ai nastri di partenza. Ghidotti, il ventunenne estremo difensore del Gubbio unico imbattuto in Italia insieme a Lanni del Siena, lo ha ribadito anche in conferenza stampa: “I primi difensori sono gli attaccanti che svolgono un grande pressing. Tutte le parate e i salvataggi sul finire di partita con Fermana e Reggiana dimostrano la grande attenzione e voglia che tutti noi mettiamo in campo”.

Tre partite con la rete inviolata che hanno aiutato il Gubbio a stazionare a centro classifica a quota cinque punti dopo tre partite, proprio insieme a Cesena e Reggiana. Sabato, al “Barbetti” arriva la Virtus Entella, altra squadra retrocessa dalla Serie B nella passata stagione e costruita per risalire subito nella categoria. Un confronto che metterà ancora a dura prova i sistemi difensivi del Gubbio. Anche su questo Ghidotti ha affermato: “Non guardiamo troppo le avversarie per non farci condizionare”.