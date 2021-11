Gubbio - Lucchese: le probabili formazioni

Dopo il pareggio di Imola, il Gubbio torna in campo oggi nella quattordicesima giornata di campionato contro la Lucchese al "Barbetti". Out Bulevardi, problema al ginocchio per lui, Torrente in attacco si affida al solido trio Arena-Sarao-Mangni. Ospiti con l'ex Fedato in avanti. Ecco le probabili formazioni di oggi.

GUBBIO (4-3-3): Ghidotti; Oukhadda, Redolfi, Signorini, Aurelio; Malaccari, Cittadino, Sainz Maza; Arena, Sarao, Mangni. (A disposizione: Meneghetti, Formiconi, Migliorelli, D'Amico, Franconfonte, Fantacci, Spalluto). Allenatore: Torrente

LUCCHESE (4-3-1-2): Coletta; Papini, Bachini, Belich, Corsinelli; Frigerio, Eklu, Visconti; Belloni; Fedato, Semprini. (A disposizione: Cucchietti, Yakubiv, Bensaja, Nannini, Gibilterra, Brandi, Schimmenti, Lovisa, Babbi, Ruggiero, Minala). Allenatore: Pagliuca

ARBITRO: Rinaldi di Bassano del Grappa (Assistenti: Vettorei e Fraggetta. Quarto uomo: Delrio