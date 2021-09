Gubbio, la soddisfazione di Bulevardi: "Contento per il gol, meno per l'espulsione"

L'uomo partita contro la Fermana esterna la gioia per la rete decisiva: "Dovevo questo al Gubbio. Dispiace aver lasciato la squadra in dieci"

Ha deciso la partita con la Fermana grazie a un gol da cineteca. C'è tanta soddisfazione, quindi, nelle parole di Danilo Bulveradi al termine del match. Soddisfazione che si scontra, però, con un pò di rammarico per l'espulsione: "Sono il più rammaricato di tutti, non mi va di lasciare la squadra in dieci, non è da me. Comunque sono contento per il gol, lo dovevo al Gubbio. Nell'azione del rosso non volevo fare del male, non c'era cattiveria. Dispiace però ci godiamo al vittoria e andiamo avanti".

Bulevardi racconta anche la costruzione del gol partita: "L'anno scorso l'ho fatto uguale al Gubbio. La prima cosa che mi è venuta in mente è stato aprire il controllo e provare il tiro a giro. Fortunatamente la palla è entrata". Una conclusione che, dopo il pareggio con il Cesena al debutto, ha regalato i primi tre punti in stagione: "Sapevamo che era una partita difficile -continua Bulevardi- ma l'impegno di tutti è stato massimale. Abbiamo avuto occasioni per raddoppiare e altre dove abbiamo salvato il pareggio. Si vede da queste ultime azioni che siamo uniti. Pensiamo di fare qualcosa di bello tutti insieme".

Sguardo di Bulveradi che volge anche ai prossimi impegni: "Ci siamo e ci godiamo la vittoria. In squadra ci sono tanti giovani e tanti grandi con voglia di fare bene. Stiamo oliando i meccanismi giorno dopo giorno, in un gruppo nuovo che si sta conoscendo piano piano. Ci stiamo mettendo del nostro per diventare più cinici sottoporta e chiudere le partite prima. Stiamo crescendo anche sul piano fisico, ci siamo con la testa che ti porta ad andare oltre la fatica. A centrocampo il mister ci chiede di sacrificarci e noi lo facciamo. Possiamo dare sostanza e qualità in entrambe le fasi di gioco".