Gubbio in trasferta a Viterbo. Torrente alla vigilia: "Ci vuole un gran Gubbio per vincere contro la Viterbese"

Dopo il pareggio interno a reti bianche al "Barbetti" contro la Liucchese, il cammino del Gubibo di Torrente riprende oggi in quel di Viterbo. La Viterbese è ultima in classifica, però il mister dei rossoblù non si fida troppo della classifica: "Andiamo a Viterbo per inseguire la vittoria che manca da tanto tempo, soprattutto in trasferta. Fuori casa i numero sono negativi ma le prestazioni no. Noi dobbiamo provare a vincere anche se sappiamo che andiamo a incontrare una squadra con valori importanti, basta vedere i tre attaccanti che hanno davanti. Noi dobbiamo ritrovare quelle certezze e quella personalità che abbiamo un pò perso a causa degli ultimi risultati. Loro sono in difficoltà ma non dobbiamo farci trarre in inganno, perché sarà una partita difficile". Tornando sul pareggio interno con la Lucchese, Torrente ha poi continuato: "Abbiamo creato poco anche perché l aLicchese si è difesa molto bene per tutto l'arco della partita. Diciamo che è stata la classica gara di Serie C. Il problema non sono i ruoli. Il nostro è un 4-3 fantasia, dove tutti ruotano alla ricerca del migliore spazio da aggredire. Però adesso è un momento così, e per noi che facciamo risultato solo attraverso il gioco è necessario ritrovare quella serenità e quel coraggio perso". Non sarà del match Spalluto, problema al polpaccio per l'attaccante: "Sarao - continua Torrnete - non ci sarà, ma in quella posizione ho Spalluto, Mangni e D'Amico. Noi dobbiamo solo pensare a fare bene. Ci vuole un grande Gubbio per battere la Viterbese. Con il presidente vogliamo sempre vincere. Però, come dico sempre, quando non si può l’importante è non perdere".