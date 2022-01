Gubbio: il punto del direttore sportivo Mignemi sul mercato

Intervenuto insieme al neo acquisto Di Noia nella conferenza di presentazione, il direttore sportivo Davide Mignemi ha puntualizzato e fatto chiarezza sull'andamento delle trattative nella finestra di mercato invernale. Al centro delle prime domande chiaramente la situazione relativa a Oukhadda, giocatore più utilizzato da Torrente fino adesso e finito nel mirino del Modena: "Se la trattativa si chiude entro sabato - ha sottolineato Mignemi - bene, altrimenti resta con noi. Ho un ottimo rapporto con il direttore sportivo del Modena e so che Shady ha deciso di voler scommettere su di lui". Oltre all'affare Oukhadda, Mignemi fa il punto anche sulle altre operazioni: "Bonini ha sempre fatto bene ma dopo la rescissione di Migliorelli stiamo valutando di prendere un altro profilo a sinistra per dare una mano ad Aurelio. Ci serviva un rinforzo a centrocampo e abbiamo subito capito che Di Noia è il giocatore che fa per noi. Il ragazzo non ha bisogno di presentazioni".